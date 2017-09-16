Nazir oğlu vefat etdi

Müdafie senayesi naziri Yaver Camalovun oğlu Rövşen Camalov Türkiyede özel xestexanaların birinde dünyasını deyişib.
Öten gün müdafie senayesi naziri Yaver Camalovun oğlu Rövşen Camalov Türkiyede özel xestexanaların birinde dünyasını deyişib.
Rövşen Camalov uzun müddetdir ki, xerçeng xesteliyinden eziyyet çekirmiş.
Nazir oğlunun heyatını xilas etmek mümkün olmayıb. Neticede öten gün Türkiyedeki xestexanaların birinde dünyasını deyişib.
44 yaşlı Rövşen Camalov dövlet sektorunda çalışmayıb. Onun Bakıda özel biznesi olub. Ailelidir.