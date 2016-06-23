2016 Qedr Gecesi ne vaxt, hansı gündür?

23 İyun 2016 Cümə Axşamı 13:30

Quran-ı Kerimin endirildiyi gece olan Qedr Gecesi ne vaxt, hansı gün eda edilecek? Qedr Gecesinde nece ibadet edilir? Hikmeti nedir?

Feziletine inanaraq ve qarşılığını Allahdan gözleyen kimse Qedr gecesini deyerlendirse o insanın günahları bağışlanar.

2016-ci il üçün Qedr Gecesi 1 İyul Cüme günü hesab olunur. Ancaq bunu diqqetinize çatdıraq ki Qedr Gecesinin hansı gün olduğu tam melum deyil.

Hedislerde son 10 gün içinde axtarın deyir Peyğemberimiz (SAV)

Son 10 günü ibadet ile keçirmeliyik.

Qedr Gecesi Duası

Ya Rebbi, sen bağışlayansan, kerimsen, efvi seversen, meni de bağışla!