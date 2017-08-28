Sevilen oyuncu Vatan Şaşmaz öldürüldü

Vatan Şaşmaz uzun yıllardır dizi ve filmlerde oyunculuk yapıyordu. En çok sevilen karakteri ise Çocuklar Duymasın dizisi idi. Ayrıca çok iyi ve tercih edilen bir sunucu idi. Tüm önemli ve büyük programlarda seyirci karşısına çıkmışlığı vardır.

Dün Beşiktaş Conrad Otelde eski sevgilisi tarafından öldürüldü. İddiaya göre Filiz Aker bir zamanlar aşk yaşadığı Vatan Şaşmaz’a karşı platonik aşk besliyordu. Zamanla bunu takıntı haline getirdi. Bir dönem mankenlik de yapmış olan 55 yaşındaki Filiz Aker 17.00 sıralarında yeğeni Dora Ercan ile otelde yemek yerken gelen bir telefon mesajı ile odasına çıktı.

Aker’den uzun süre haber alamayan yeğeni durumu otel görevlilerine ve polise bildirdi. Kapıyı açan otel görevlileri 43 yaşındaki Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker’i kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Otel görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içerisinde yatan Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Vatan Şaşmaz öldürüldüğü sıralarda herkes TV’de Çocuklar Duymasın dizisinde kendisini seyrediyordu.