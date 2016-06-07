İstanbulda dehşet partlayış baş verib - ŞEKİLLER

07 İyun 2016 Çərşənbə Axşamı 13:22

İstanbul şeherinde terroristler terefinden polis avtomobiline hücum olub.

İstanbul valisi Vasip Şahin, partlayış ile elaqedar jurnalistlere şerh etdi. Çevik qüvvet vasitesine bombalı bir avtomobille hücum teşkil edildiyini izah etdi. Şahin etdiyi şerhde 7 polisin şehid olduğunu 4 vetendaşın de heyatını itirdiyini dile getirdi. Vali Şahin hadisede üçü ağır 36 adamın da yaralandığını ifade etdi.

Partlama sebebiyle etrafdakı iş yerleri ve bezi vasiteler zerer gördü. Polis, ziyan meydana gelen iş yerlerini boşaldır. Bu arada, partlayış sonrasında silah sesleri eşidildiyi öyrenildi. İlk tapıntılar partlamanın terror hücumu olduğu istiqametinde.



Çevik Qüvvet vasitesinin keçişi esnasında park halındakı bir avtomobilin patlatıldığı istiqametinde iddialar var. Partlamanın canlı bomba mı olduğu, bir vasitenin uzaqdan idareetme mı patlatıldığı ehtimalları araşdırılır. Bölgede yeni bir partlama riskine qarşı da geniş tehlükesizlik tedbirleri alındı.



İstanbul Belediyyesine Vezneciler'e qederki bölge polis terefinden çevrildi. Partlamanın tesiriyle geniş bir sahede böyük texribat yaşandığı ve binaların şüşelerinin qırıldığı görülür. Polis, ziyan meydana gelen iş yerlerini boşaldır.















