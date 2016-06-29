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İstanbul Atatürk Aeraportundakı partlayışda həyatını itirənlərin siyahısı
29 İyun 2016 Çərşənbə 18:06
Dünən gecə qardaş ölkə Türkiyədə İstanbul Atatürk Aeraportundakı partlayışda həyatını itirənlərin siyahısı.


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36 nəfərdən 4-ü Səudiyyə Ərəbistanı, 1-nin Ukrayna, 1-nin də İran əsilli olduğu öyrənildi.

Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı Məryəm, Kərimi, Zəhra və Hüda Amiri'nin səhər saatlarında cənazələrinin təslim alındığı öyrənildi.

Ədli Tibb Təşkilatı önünə cənazələri təslim almaq üçün gələn ailələrin ağrılı gözləyişi hələ də davam edir.
 
Atatürk Aeraportundakı partlayışda həyatını itirənlərin siyahısı:

Çağlayan Çöl

Mustafa Bıyıklı

Erol Eskisoy

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Sıddık Turgan

Ferhat Akkaya

Kerime Amiri  - Suudi

Ertan An

Ali Zülfikar Yorulmaz

Serkan Türk

Göksel Kurnaz

Özgül İde

Fathi Bayoudh  - Tunus

Mahmut Mert

Sıdık Peçenek

Umut Sakaroğlu

Mukhiddinov Samat  - Özbekistan

Hüseyin Tunç

Salar Davudi Kohnehshahri  - İran

Taher Misfir H Almalki  - Suudi

Ercan Sebat

Mustafa Husham Saeed

Ethem Uzunsoy

Tevfik Yusuf Haznedaroğlu

Meryem Amiri

Zehra Amiri

Mahmut Çizmecioğlu

Hüda Amiri  - Suudi

Nisreen Hashem Shammad  - Ürdün

Vafika Ali Bilal  - Irak

Adem Kurt

Habibullah Sefer

Murat Güllüce

Abdülhekim Buğda

Abdurrahman Abdullah İbedullah

Muhammed Eymen Demirci

Larysa Tsybaklova  - Ukrayna

 


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