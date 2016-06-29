İstanbul Atatürk Aeraportundakı partlayışda həyatını itirənlərin siyahısı

Çağlayan Çöl
Mustafa Bıyıklı
Erol Eskisoy
Sıddık Turgan
Ferhat Akkaya
Kerime Amiri - Suudi
Ertan An
Ali Zülfikar Yorulmaz
Serkan Türk
Göksel Kurnaz
Özgül İde
Fathi Bayoudh - Tunus
Mahmut Mert
Sıdık Peçenek
Umut Sakaroğlu
Mukhiddinov Samat - Özbekistan
Hüseyin Tunç
Salar Davudi Kohnehshahri - İran
Taher Misfir H Almalki - Suudi
Ercan Sebat
Mustafa Husham Saeed
Ethem Uzunsoy
Tevfik Yusuf Haznedaroğlu
Meryem Amiri
Zehra Amiri
Mahmut Çizmecioğlu
Hüda Amiri - Suudi
Nisreen Hashem Shammad - Ürdün
Vafika Ali Bilal - Irak
Adem Kurt
Habibullah Sefer
Murat Güllüce
Abdülhekim Buğda
Abdurrahman Abdullah İbedullah
Muhammed Eymen Demirci
Larysa Tsybaklova - Ukrayna