Yeni il tebrik mesajları 2019

25 Dekabr 2018 Çərşənbə Axşamı 13:08

2019-cu il geldi çatdı. Bu il de öz sevdiklerinizi, dost tanışlarınızı hazırladığımız yeni il tebrik mesajları 2019 ile yada salın.

Her il yanvar ayının 1-i yeni il olaraq qeyd olunur. Bu gün herkes biri birini yeni il münasibeti ile tebrik edir. Bu artıq bütün dünyada qeyd edilen populyar günlerden birisidi. Biz de AzeriNet ailesi olaraq her il yayınladığımız Yeni il tebrik mesajları ile bu günü yada salırıq. 2019-cu il üçün de hazırladığımız xüsusi mesajlar ile yanınızdayıq.

Yeni il tebrik mesajları

- Her yeni il bir başqa gözel.. 2019 yeni il sizlere heyatınız boyunca unuda bilmeyecek gözellikler yaşatsın. Yeni iliniz müqeddes olsun.

- Xülyasız böyük şeyler edile bilmez. 2019-cü ilde bütün xülyalarınızın reallaşmasını arzulayırıq...

- Susmaq, dözülmesi çox güc bir cavabdır. Yeni ilde bütün problemlerin cavabları seninle olsun.. Xoşbext olun!! Yeni iliniz Mubarek!!!

- En işe yaramayan günümüz heç gülmediyimiz gündür. Yeni ilin dolu dolu ve geniş en semimi gülümsemelere açılması dileyiyle Yeni İliniz Mubarek!!!

- Şeker kimi şirin, nağıl kimi gözel bir il dileyirem..Yeni ilin Mubarek!!!

- Bembeyaz yağan kar, ne yaşanmışsa yaşansın örter geçmişin hatalarını… Yeni bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç… Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutlarım. Her şey gönlünüzce olsun!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2019 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar!!