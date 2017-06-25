Ramazan Bayramınız mübarək

25 İyun 2017 Bazar 09:45

Bu gün bütün İslam aləmi Ramazan Bayramını qeyd edir. Ramazan Bayramınız mübarək olsun!

Müsəlmanların həyəcan və həsrətlə gözlədiyi Ramazan bayramı bu il birlikdə əhya ediləcək.



Səudiyyə Ərəbistanı ayın görüldüyünü qeyd etdi və Ərəb aləmi Bazar gününü bayram olaraq qeyd edəcək. Türkiyənin daha əvvəldən astronomiya ilə təsbit etdiyi 25 İyun tarixi bayram olaraq qeyd edil ə c əkk ən digər dünya müsəlmanları son gecə ayı çılpaq gözlə görərək bayramı d əqiql əştirir .



İlk olaraq Omanda görüldüyü ifadə edilərək verilən qərar sonrası hər il yaşanan bayramın h ər ölk əd ə başqa gün qeyd olunması vəziyyəti bu il yaşanmayacaq.



Nahçıvan şehri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin başkentidir. Nahçıvan Azerbaycan'ın en eski şehirlerinden biridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda Nahçıvan'da e. e. II-I minilliklere ait maddi kültür örnekleri bulunmuştur. Ortadoğu'nun öncü kültür merkezleri ile coğrafi yakınlıkta olan Nahçivan kültürü buradaki aşiretlerin hayatına çok büyük tesir göstermiş, bölgede erken şehir kültürü ve sınıflı toplumun belirtileri daha sık meydana çıkmıştır.

Nahçıvan şehri hakkında yazılı kaynaklardaki ilk bilgiyi tarihçi Josef Flaviy (e. E. I yy) ve Yunan coğrafyacısı Klavdi Batlamyus kendisinin «Coğrafya» eserinde bildirdi. Aynı eserde Nahçıvan'ın adı «Naksuana" olarak kutlanmıştır. Belirtmek gerekir ki, Naksuana Nahçıvan sözünün fonetik seçeneği değildir. Yunan ve Romalıların dilinde fışıltılı sesler ç, c, s, j olmadığından onlar Naxçıvanı Naksuana adlandırmışlar.

Şehir hakkında ortaçağ Arap ve Fars kaynaklarına göre (İbn Xordadbeh, El-Biruni, Bakuvi vb. Tarafından) kentin adı Neşave, Neqçuvan şeklinde işlenmiştir. Bazı kaynaklarda ise (Muhammed Nakhchivani, Hamdullah Kazvini, Evliya Çelebi ve b.) Arasında mevcut olan, fakat bilimsel temeli olmayan değerlendirmelere göre Nahçıvan toponiminin anlamı efsanevi Nuh peygamberin adı ile bağlıdır, yani Nuhçuvan, Nuh'un yurdu.

Nahçıvan e. e. IX-VI yüzyıllarda Manna, sonra ise Med devletlerinin terkibinde olmuş, e. e. 550 yılında Midiyanın yıkıma uğramasından sonra ehemeniler İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girmiştir. Yakın ve Orta Doğu'nun ticaret yollarının kavşağında bulunan Nahçıvan ehemeniler İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra e. e. IV yüzyılın sonlarından e. e. I yüzyılın birinci yarısınadek Atropatena devletinin terkibinde olmuştur. Yakın ve Orta Doğu'da önemli zanaat, ticaret ve kültür merkezine dönüştürülen Nahçıvan'ın Küçük Asya ülkeleri ile, İran'ın, Gürcistan'ın şehirleri ile ve Karadeniz limanları ile ticaret ilişkisi vardı.

