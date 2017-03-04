Ermeni askerleri Karabağ'dan kaçıyor

04 Mart 2017 Şənbə 17:46

Karabağ'da konuşlanmış Ermenistan ordusu kaynıyor. Ermeni askerler komutanların emirlerine uymaktan imtina ediyor.

Ermenistan silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki Karabağ'da bulunan bölmelerinin askerleri komutanların emirlerine tâbi olmuyorlar.



Son günlerde cephe hattında durumun gerginleşmesi nedeniyle savaş konumlarının güçlendirilmesi amacıyla oraya getirilen Ermeni askerler Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından bu karakollara ateş darbeleri indirilen zaman pozisyonları korumak yerine, sığınaklara girerek oradan çıkmaktan imtina ediyorlar.





Aynı zamanda hizmet şartlarının kötü olması ve keyfilik neticesinde askerler Karabağ'daki askeri birliklerden kaçarak Ermenistan tarafına gitmek istiyorlar. Ordu yönetimi ise bu kaçışları önlemek için yollar arıyor. Aynı zamanda hizmet şartlarının kötü olması ve keyfilik neticesinde askerler Karabağ'daki askeri birliklerden kaçarak Ermenistan tarafına gitmek istiyorlar. Ordu yönetimi ise bu kaçışları önlemek için yollar arıyor.