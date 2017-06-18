Azerbaycan ordusu 23 bin askerle tatbikatlara başladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile ordu 23 bin askerin katılımı ile geniş çaplı askeri tatbikatlara başladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı İlham Aliyev'in onayladığı tatbikat planına göre, Haziran ayının 19-dan Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak.
Bu konuda medyaya Savunma Bakanlığı basın servisinden haber verildi.
Askeri tatbikata 23 bin askeri personel, 120 kadar tank ve zırhlı araç, 180 kadar değişik çaplı füze ve topçu düzeneği, jet yaylım ateş sistemi ve harç, 30 kadar değişik amaçlı savaş aviasiyası, aynı zamanda, yeni tür radioelektron istihbarat araçları ve insansız uçaklar getirilecektir.
Askeri tatbikat 24 Haziran'a kadar devam edecek.