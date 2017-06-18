Azerbaycan ordusu 23 bin askerle tatbikatlara başladı

18 İyun 2017 Bazar 12:28

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı ile ordu 23 bin askerin katılımı ile geniş çaplı askeri tatbikatlara başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Baş Komutanı İlham Aliyev'in onayladığı tatbikat planına göre, Haziran ayının 19-dan Azerbaycan ordusu geniş çaplı tatbikat yapacak.