Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü kutlanıyor

15 İyun 2017 Cümə Axşamı 06:18

15 Haziran Azerbaycan'da Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Bu gün aynı zamanda Haydar Aliyev'in iktidara geliş günü.

Haydar Aliyev 15 Haziran Azerbaycan parlamento başkanı seçildi. Bu gün Azerbaycanda Milli Kurtuluş Günü olarak kutlanıyor. Milli Meclisin 1993 yılı 15 Haziran gerçekleştirilen oturumundaki konuşmasında ulu önder Haydar Aliyev Azerbaycan cumhuriyetinin gelecek gelişme stratejisini ilan etti ve bugün Azerbaycan tarihine Milli Kurtuluş Günü olarak dahil oldu, Azerbaycan devletçiliği yok olmak tehlikesinden kurtuldu.



Aynı gün Azerbaycan halkının talebi ile ikinci kez iktidara dönen Haydar Aliyev Yüksek Sovyet Başkanı seçildi. Böylece uzun yıllar süren gerginlik ve çatışma sengidi ve ülke iç savaş ve parçalanma tehlikesinden kurtuldu. Ulusal kurtuluş felsefesi kelimenin geniş anlamında Azerbaycan'ın varlığını, onun en büyük tarihi başarısı olan bağımsızlığını sağladı.



Bağımsızlığı kazanmak ön şart olsa da, ikinci önemli mesele egemenliği koruyup geliştirmek milli liderin iradesi sayesinde gerçeğe dönüştü. O, Milli Azerbaycan devletçiliği konseptini oluşturdu. Tüm engellemelere rağmen, en kısa sürede ülkede toplumsal-siyasi istikrar geri getirildi.

