Novruz Bayramı Tebrikleri - Novruz Bayramı Tebrik Mesajları 2017

20 Mart 2017 Bazar Ertəsi 15:00

2017 ili üçün Novruz Bayramı Tebrikleri ve Novruz Bayramı Tebrik Mesajları sizler üçün hazırladıq. Bayramınız mübarek olsun!

Gelib çatdı bahar fesli. Açılıbdır lale nergiz.

Türk Dünyası üçün çox önemli bayramlardan olan Bahar bayramı veya esl adı ile Novruz Bayramı geldi çatdı. Bütün Türk ellerinde Novruz qeyd edilir. Azerbaycanda da tentene ile qeyd edilen bayramlardandı. Bu gözel bayramda dost tanışları, aile üzvlerini, sevdiklerinizi tebrik etmek lazımdı. Biz de sizler üçün hazır Novruz Bayramı Tebrikleri - Novruz Bayramı Tebrik Mesajları hazırladıq.

Arzum budur novruz qüsse-qemin yox olsun, üreklerden getsin buz, sevgi payın çox olsun! Novruz Bayramınız Mübarek olsun!



Ezizinem yaz gelsin, yaz gelsin bahar gelsin, bu novruz bayramında qem getsin, sevinc gelsin! Novruz bayramınız mübarek olsun!



Sevgi dolu nur dolu novruz qarşılayaq, qoy bu bahar yaz boyu gün saçsın parlaq-parlaq! Novruz bayramınız mübarek olsun!



Geldi bahar bayramı, ilin gözel bayramı, qedemlerin xoş olsun Novruza deyir hamı. Novruz Bayramınız Mübarek olsun!



Yetişdi bahar yene. Bahardır yene, getsin ayazlı günler, gelsin novruzum yene! Novruz bayramınız mübarek olsun!



Bu bahar bayram geler, toy geler, nişan geler, Novruzun görüşüne el geler oba geler. Novruz bayramınız mübarek olsun!



Gelir bahar avazı, yaz etri, yaz avazı, bu Novruz qovuşanlar duymasın qem avazı. Novruz bayramınız mübarek olsun!



Gel-gel a yaz günleri. Bahar bayram günleri. Bu Novruz bayramında ilin xoş günleri. Novruz bayramınız mübarek olsun!

