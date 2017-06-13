2017 Qedr Gecesi ne vaxt, neçenci gündür?

13 İyun 2017 Çərşənbə Axşamı 13:30

Ramazan ayı içine gizlenmiş Min aydan daha xeyirli gün olan Qedr Gecesi ne vaxt, neçenci gündür sualları cavabını tapıb.

Qedr Gecesi hansı gündür?

Bir aylıq Ramazan ayının yarısı artıq keçdi. Bildiyiniz kimi Mübarek Qedr Gecesi son 10 gün içinde axtarılır. Düzdü son 10 gün içinde hansı gün olduğu melum deyil. Ancaq İslam alimleri terefinden her il bir gün müeyyen olunur ve herkes bu günü Qedr Gecesi olaraq qeydedir.

2017-ci il üçün ise Qedr Gecesi 21 İyun 2017 Çerşenbe günü olaraq qey edilecek. Ancaq bütün oxucularımıza tövsiyyemiz sadece bir gün deyil son 10 günü sanki Qedr Gecesi imiş kimi ibadet etmeleri.





