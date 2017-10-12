Bürcler – 12 OKTYABR üçün günün qoroskopu

12 Oktyabr 2017 Cümə Axşamı 11:54

12 Oktyabr tarixi üçün bürcler ve bu günün qoroskopu; Qoç, Buğa, Ekizler, Xerçeng, Şir, Qız, Terezi, Eqreb, Oxatan, Oğlaq, Dolça, Balıqlar.

Qoç - aktiv, enerjili olun. Baş veren hadiselerin laqeyd müşahideçisine çevrilmeyin. Zahiri görkeminiz, imiciniz resmi ve işgüzar olmalıdır. Aktual meselenin hellinde, inzibati meqamların müzakiresinde menafelerinizi başqalarının isteklerine qurban vermeyin. Günün ikinci yarısında önemli toplantı, cari layihenin nezerden keçirilmesi ola biler. Axşam saatlarında aile üzvleri ve yaxınlarınızla izafi sert olmayın. Semimiyyet bağlı qapıları açır.



Buğa - seher saatları genişmiqyaslı işe başlamaq, yeni layiheye start vermek üçün münasib zamandır. Müqavile, anlaşma ve sözleşmelerde yalnız size serfeli olan meqamların ön plana çekilmesine çalışın. Yeni yerde işleyirsinizse, faydalı elaqeler qurmağa meylli olun. Günün ikinci yarısında ikinci dereceli işler diqqetinizi mühüm meselelerden ayırmamalıdır. Aldığınız melumatları mütleq şekilde yoxlayın. Dövlet qurumlarından birine baş çekmeli olacaqsınız. Sevdiyiniz insanın qayğısına qalın.



Ekizler - mümkün qeder ciddi, sayıq olun. Başladığınız işlere mesuliyyetle yanaşın. Zahiren ehemiyyetsiz tesir bağışlayan detallar, kiçik teferrüatlar önem kesb edecek. Günün ikinci yarısında xırdalıqların işinize menfi tesir etmesine imkan vermeyin. Danışanda üstüörtülü kelmelerden, ibarelerden istifade etmeyin. Sözlerinizi yanlış qeleme vere bilerler. Axşam saatlarında eylenceni texire salın.



Xerçeng - seher saatlarından etibaren diplomatik olun. Mübhem meqamları aşkarlamağa telesmeyin. Yaxın etrafınızdakı insanlarla temaslarda soyuqqanlı, temkinli olun. Günün ikinci yarısında terefdaş ve şeriklerle iş konstruktoivlik teleb edir. ehvalınız proseslere ciddi tesir etmemelidir. Qarşı terefle ümumi fikre, ortaq mexrece gelmek niyyetiniz varsa, danışa sayğı gösterin. Yaxınlarınız ve qohumlarınızla danışanda iradlara keskin cavab vermeyin.



Şir - sizinle manipulyasiya etmek çox asandır. Siz xoşunuz gelen şeylere o qeder tez inanırsınız ki, bezileri bundan istifade etmeye bilmirler. Herden intuisiyanız size ehtiyatlı olmağı meslehet görse de, siz buna qulaq asmağı lazım bilmirsiniz. Kommersiya fealiyyetinde uğursuzluq ehtimalı çox böyükdür. Sövdeleşmelerden çekinmek tövsiye olunur. etrafdakılarla münasibetlerde problemler mümkündür. Siz ifadelerinizde çox sert, bezen nezaketsiz, demek olar ki, hemişe kobudsunuz. Bir qeder yumşaq olun. Bu, incikliklerden ve diger problemlerden yayınmaqda yardım edecek.



Qız - menfi tendensiyaların tesiri heyatın bütün sahelerinde hiss olunacaq. Fikrinizi diqqet teleb eden işlerde cemleşdirmek çetindir. Bu üzden nese vacib bir şeyi diqqetden yayındıra, sehvlere yoll vere bilersiniz. Qızlar en yaxın adamlarının ehtiyaclarına bigane qalmağa meyllidirler ve bu sebebden münaqişeli veziyyetler yarana biler. Günün daha bir problemi ondan ibaretdir ki, yaxşı meslehetlere qulaq asmaq istemirsiniz. Uzaq seferlere getmek, xarici valyuta almaq meslehet deyil. Günün ikinci yarısında ciddi naxoşluq gözlenilir.



Terezi - prioritet meqsedleri müeyyenleşdirin. Cari xidmeti meseleler ve kiçik meişet problemleri başağrıları yarada biler. Rutinlik, yekneseklik size çox pis tesir edecek. Xırda meseleler ehvalınızı korlamamalıdır. Günün ikinci yarısında yaxınlarınızla münasibetlerinizde diqqetli olun. Xırdalıqlara laqeyd münasibet karyeranızla yanaşı, yaxınlarınızla münasibetlerinize menfi tesir ede biler. Önemli görüşden evvel gerekli auranı yaratmağa can atın. Axşam saatlarında ünsiyyet mehsuldar olacaq. İrad ve tekliflerin sayını artırmayın.



Eqreb - seher saatlarından etibaren yaradıcılıq ve planlarla bağlı yeni perspektivler yaranacaq. İşler revandır, telaşlanmayın. etrafınızdakı situasiya saatlar keçdikce deyişecek. Günün ikinci yarısında intuisiyanıza güvenin. Tehtelşurunuz, daxili ses sizi aldatmayacaq. Senedlerle işde, habele terefdaşlarla temaslarda müeyyen çetinlikler olacaq. Axşam saatlarında yaxınlarınız ve ezizlerinizle birlikde istirahet edin.



Oxatan - günün ilk yarısında hessas, sayıq olun. Reqiblerinizin size qarşı hazırladıqları mekrli planların reallaşmasına esla imkan vermeyin. Senedlerle iş zamanı kobud sehvlerin qarşısını almaq üçün fikrinizi dağıtmayın. Terefdaşlar ve yaxın etrafınızdakı insanlarla ünsiyyetde nezaketli insan tesiri bağışlayın. Günün ikinci yarısında işde rehberlikle mübahise etmeyin. Bezi qerarlar üçün önemli zamandır. Aile bödcesine ağır zerbe vurmayın. Axşam saatlarında aktiv istiraheti seçmeyin.



Oğlaq - seher saatlarından etibaren gerginlik artacaq. Sözlerinize ve emellerinize fikir verin. Teleskenlik, sadece, ziyanınızadır. Qerarlarınız bundan sonrakı fealliyyetinize ciddi tesiri edecek. Günün ikinci yarısında müzakireler ve görüşler işlerin mövcud veziyyetini deyişe biler. Terefdaşlar, şerikler, habele yaxın etrafınızdakı insanlarla temaslarda maraqlarınızı ani hisslere qurban vermeyin. İradlar ve tenqidlere sert reaksiya vermeyin.



Dolça - yaxınlarınızla temaslarda güzeşte meylli olun. Aldığınız melumatları telesmeden, ehtiyatla deyerlendirin. Reqemleri, faktları, kimlerinse arqumentlerini diqqetle tehlil edin. Günün ikinci yarısında yaxın etrafınızdakı insanlardan birinin sözlerine ve ya mövqelerine istinad ederek davranmayın. Problemleri aradan qaldırmaq üçün etrafınıza diqqetle baxın. Axşam saatlarını sakit şeraitde, kenar qıcıqlandırıcı amiller olmadan keçirin.



Balıqlar - yaranmış situasiyanı obyektiv deyerlendirin. Durumla bağlı yanlış qerarlar vermemek üçün yeterince informasiyaya malik olmalısınız. Peşekar fealiyyet sahesinde seslenen telebleri qulaqardına vurmayın. İşgüzar reqlamenti pozmayın. Günün ikinci yarısında hüquqlarınızı ve selahiyyetlerinizi deqiqleşdirin. Belede naqolay veziyyete düşmezsiniz. İşlerinizi başqalarına hevale etmeyin. eks teqdirde sonuc sizi teessüflendirecek.

