8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü 2017

08 Mart 2017 Çərşənbə 04:18

Bütün qadın oxuyucularımızı 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü 2017 münasibətilə təbrik edirik!

8 Mart bütün dünyada Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi qeyd olunur. Biz də AzeriNet ailəsi olaraq bütün qadınları təbrik edirik.