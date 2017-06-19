Azerbaycan Pilavı nasl hazırlanır? Kıyma Çığırtma Pilavı

19 İyun 2017 Bazar Ertəsi 05:35

Zengin menüsü ile Azerbaycan mutfağı tüm damak tatlarına hitap ediyor. Hele Kıymalı Çığırtma Azerbaycan Pilavı bir harika.

Azerbaycan mutfağının vazgeçilmezlerinden birisi de Azerbaycan Pilavıdır. Çok farklı çeşitlerde pilav yapımı mevcuttur. Bunlarda birisi de Kıymalı Çığırtma Pilavdır. Malzemeler: Koyun eti - 165q., Pirinç - 150 gr.,

Erimiş Yağ - 50 gr.,

Baş Soğan - 30 gr.,

Yumurta - 2 adet,

Safran - 0,1 gr.,

Biber - 0,5 gr.,

Tuz Nasıl hazırlanır: Koyun etinden hazırlanmış kıyma yağda kavrulur, ayrıca yağda kızartılmış soğan katılır, üstüne çırpılmış yumurta dökülüp pişirilir. Pirinçten ayrıca pilav hazırlanır. Sofraya verildiğinde tabağa pilav çekilir, üstüne kıyma-çığırtma konur.



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