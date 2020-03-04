Kristina Aqilera açıq-saçıq geyimi ile herkesi heyran etdi

04 Mart 2020 Çərşənbə 17:06

39 yaşlı Amerikalı meşhur müğenni Kristina Aqilera açıq-saçıq geyimi ile perestişkarlarını heyran etdi.

39 yaşlı meşhur müğenni Kristina Aqilera açıq-saçıq geyimi ile perestişkarlarını heyran etdi.



Pop-ulduz “TheXperience” dünya turunda seksual geyimi ile göz qamaşdırıb.



Onun evvelki cazibedar görünüşüne qovuşması ise gözlerden qaçmayıb.

“Menim kraliçam, sen gözelsen”, “Nece de arıqlamısan, aferin”, “ela görünürsen”, “Beden quruluşunuz gözeldir”, “Çox arıqlamısan” şerhlerle perestişkarları sosial şebekede müğenninin yeni görünüşüne heyranlıqlarını ifade edibler.

Kristina Aqilera Kimdir?

Kristina Aqilera (18 dekabr 1980, New York anadan olub) - Amerikalı pop, müjdə, caz və R&B musiqiçisi və mahnı müəllifidir. Kristina Aqilera ilk dəfə Ulduz Axtarışı proqramında iddiaçı kimi göründü. Daha sonra Disney Channel'nin Yeni Mickey Mouse Club seriyasında 1993-1994-cü illərdə göründü.