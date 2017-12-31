Yeni il tebrik mesajları 2018

31 Dekabr 2017 Bazar 05:21

Nehayet 2017-ci il de geride qalır. Yeni il tebrik mesajları 2018 ile dost tanışlarınıza tebriklerinizi çatdıra bilirsiniz.

Yeni il tebrik mesajları 2018

Yeni ili dostlarınıza gönderdiyiniz tebrik mesajları ile qarşılayın. En gözel tebriklerile gönderiler.Susmaq, dözülmesi çox güc bir cavabdır. Yeni ilde bütün problemlerin cavabları seninle olsun.. Xoşbext sabahlar!! Yeni iliniz Mubarek!!!Siz ve sedikleriniz üçün ümidli, bereketli, 2017'de yaşanan bütün menfiliklerin tersinin yaşanacağı bir il olmasını dileyirik... Neçe bele illere...En işe yaramayan günümüz heç gülmediyimiz gündür. Yeni ilin dolu dolu ve geniş en semimi gülümsemelere açılması dileyiyle Yeni İliniz Mubarek!!!Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle... En içten sevgilerimle...Koskoca bir yıl daha devrildi gitti; keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim…Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar..Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!